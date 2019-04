Ingen lär ha missat storbranden som rasade i katedralen Notre-Dame de Paris i måndags. Paris brandkår har slagit fast att branden var mindre än en halvtimme från att totalförstöra katedralen, men tur och skicklighet räddade den över 800 år gamla byggnaden.

Efter branden har en rad storföretag och enskilda miljardärer utlovat mångmiljonbidrag för återställandet. Bernard Arnoults, ägare av modeimperiet LVMH, ska ge cirka två miljarder kronor och oljebolaget Total en miljlard.

We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future generations.🇫🇷