Det har återigen blivit dags att rapportera om en stämning mot Apple som har lämnats in till U.S. District Court for the Eastern District of Texas, en domstol där man i 9 fall av 10 dömer till kärandens fördel.

Den här gången är det ett företag vid namn Red Rock Analytics som anser att samtliga Apple-prylar som använder sig av wifi-standarden 802.11n eller senare bryter mot ett av deras patent. Därför kräver nu företaget ett rejält skadestånd, rapporterar Appleinsider.

Patentet i fråga, Calibration of I-Q Balance in Transceivers, har tillhört Red Rock Analytics sedan mars 2008. Företaget har tidigare stämt Samsung för att ha brutit mot patentet, vilket ledde till en motstämning från Samsungs sida.