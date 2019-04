Apple har under de senaste åren fått hård kritik för sitt agerande i Kina. Till exempel har man satt stopp för den taiwanesiska flaggan som emoji och plockat bort vpn-appar från kinesiska App Store.

Nu kommer rapporter att ett stort antal låtar har plockats bort från Apple Music i landet, detta då de anses vara kritiska mot den kinesiska regimen.

En av låtarna som ska ha plockats bort är Ren Jian Dao (The Path of Man) av Jacky Cheung, en artist som under sin långa karriär har sålt fler album än Madonna. Texten i sången refererar till massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989 där mängder av demonstranter sköts ihjäl av kinesiska trupper.

Att låtarna plockas bort just nu hänger troligtvis samman med att 30-årsdagen av massakern är runt hörnet, rapporterar Hong Kong Free Press.