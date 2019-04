Keepsolid är med sin tjänst VPN Unlimited ännu ett val bland tusentals vpn-tjänster för Mac-användare. Keepsolid är ett amerikansk-ukrainskt företag, men får inte det bästa av betyg avseende just juridiken i de länder tjänsten är baserad, detta enligt That One Privacy Guys stora jämförelse av vpn-tjänster.

Men företaget följer en anti-loggningspolicy och samlar inte mer information än nödvändigt. Nödvändigt i det här fallet innebär bland annat trafikmängd, vilka typer av enheter som ansluts och vårt ID kopplat till Keepsolid – men bara för strikt teknisk användning, hävdar man. Kanske inget att höja ögonbrynen åt, men det finns tjänster som är ännu snålare med vilken information som samlas.

En klient finns för Mac OS (även app för IOS), som kan laddas ned antingen från Mac App Store, alternativt direkt från Keepsolids hemsida. Den är överlag lättanvänd även för en total nybörjare, samtidigt som det finns lite fler inställningar att pilla med för den som vill. Vi kan också stänga fönstret helt. Det försvinner då från Dock, och vi kan sköta de viktigaste funktionerna från menyraden.

VPN Unlimited har fler än 400 servrar fördelade på fler än 70 platser, vilket placerar tjänsten i mellanskiktet rent storleksmässigt. Via Mac-programmet kan vi tacksamt nog, automatiskt med ett klick, välja den server som bör ge bäst hastigheter bland annat baserat på vår egen plats. Sådana förenklingar gillar vi.

Bra är också att Keepsolid har sorterat servrar efter vilka som lämpar sig bäst för streaming, och vi kan även ställa in egna favoriter. Innan vi ansluter kan vi till och med göra ett snabbt ping-test och se hur många millisekunder det tar för alla servrar att svara – smart! Vi kan också se hur pass belastade servrarna är för stunden, och därmed enkelt välja bort dem med mycket trafik.

Brett streamingstöd

VPN Unlimited kan vara en lämplig tjänst att skaffa för den som vill kunna strömma över hela världen. Det fungerar med amerikanska Netflix, Hulu och brittiska BBC Iplayer, även om det som vanligt inte finns någon garanti för att det kommer göra det för all framtid.

Tjänsten kan också dölja trafik som kommer från en vpn-server som vanlig https-trafik, vilket förutom att säkerligen hjälpa för att komma runt Netflix vpn-blockering, också gör att tjänsten kan användas i länder där vpn är förbjudet.

Hastigheten är fullt godkänd på svenska servrar, här behåller vi 60 procent av vår ursprungliga hastighet. På utländska varierar det dock kraftigt under vårt test (ingen server var överbelastad). På amerikanska servrar var hastigheten närmast bedrövlig, vilket inte bådar så gott om vi har tänkt strömma amerikanska Netflix.

Även den server som ska vara bäst lämpad för just Netflix ger låga hastigheter, ibland så lite som 1 mbit/s, även om det varierar beroende på när vi testar. I genomsnitt lyckas vi bara behålla 15 procent av ursprungliga hastighet på de testade utländska servrarna.

Från en månad till livstidsabonnemang

VPN Unlimited kan köpas med licens för antingen fem eller tio enheter. Priserna är hyfsade. Vid ett årslångt abonnemang kostar det motsvarande fem dollar i månaden, strax under 50 kronor. Är vi beredd att köpa tre år på en gång kostar det 100 dollar, eller motsvarande ungefär 25 kronor i månaden. Intressant nog kan vi också köpa ett livstidslångt abonnemang för runt 1 900 kronor. Men det kräver minst sex års användning (om tjänsten finns kvar så länge) innan vi tjänar igen pengarna, baserat på nuvarande prissättning.

Omdöme

För dagligt bruk och inte minst för streaming är Keepsolids vpn ett solitt val, men för maximal integritet finns bättre alternativ. Hastigheterna från amerikanska servrar är oroväckande låga under vårt test.

Fakta: Unlimited VPN

Testad: April 2019.

Kontakt: Keepsolid.

Fakta och mätresultat: 400+ servrar på 70+ platser. 10 mbit/s. 68 ms. (Snitt av svenska och utländska servrar).

Systemkrav Mac OS-klient: Mac OS 10.11 och senare. En äldre version finns för 10.8 och senare.

Övrigt: Kill switch, 7 dagars pengarna tillbaka-garanti, 256-bit kryptering, p2p-stöd, 24/7-support. Fem eller tio enheter per konto.

Pris: Cirka 95 kronor i månaden för en månad, fem enheter. 12 månader, fem enheter: cirka 45 kronor per månad (cirka 540 kronor). Tre år, fem enheter: cirka 25 kronor per månad (900 kronor). Livstid, fem enheter: cirka 1 850 kronor.

Bra streamingstöd

Lättanvänt

Sorterar servrar smart

Låga hastigheter på amerikanska servrar

Finns bättre val ur integritetssynpunkt