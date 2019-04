I och med övergången till usb-c häromåret försvann Magsafe, Apples magnetiska laddningskontakt som räddat otaliga datorer från att gå sönder när användarna snubblat på sladden.

Nu rapporterar Cultofmac att en ny variant av Magsafe kan vara under utveckling, detta då Apple har tagit patent på en lösning kallad ”Smart Charging Systems for Portable Electronic Devices”. I ansökan beskrivs ett system med magnetiska laddningskontakter som påminner en hel del om just Magsafe.

Medan Magsafe endast fanns tillgänglig för bärbara datorer kan den nya lösningen fungera med alla möjliga prylar, däribland mobiltelefoner, pekplattor och klockor.

Som vanligt när det gäller patent finns det ingen garanti för att tekniken dyker upp i kommande produkter, men det vore onekligen ett smart drag av Apple att satsa på en ny version av Magsafe.