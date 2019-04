Apple testar just nu flera olika sätt för företagets produkter att kunna analysera luften omkring sig. Det visar två nya patentansökningar som lämnades in till US Patent and Trademark Office på torsdagen, rapporterar Appleinsider.

Vi människor har mycket dåliga möjligheter att känna av farliga gaser i luften eller höga nivåer av luftföroreningar, men kanske kan teknik hjälpa till ännu mer med det i framtiden. Apple testar en sensor som skulle kunna känna av just luftens kvalitet, och även varna användaren om det finns något vi bör vara försiktiga med.

En annan del av patentansökan visar en sensor som kan detektera kemikalier i luften och som sedan med maskininlärning skulle kunna få möjligheter att känna igen lukter, även kroppslukter. Bland användningsområden nämns till exempel hur diabetiker skulle kunna använda tekniken för att lukta sig till lågt blodsocker.