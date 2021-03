Sedan sex år tillbaka använder sig den schweiziska klocktillverkaren Swatch av fraserna ”One More Thing” och ”Tick Different” i sin marknadsföring, något som fått Apple att vidta rättsliga åtgärder mot företaget.

Nu rapporterar 9to5Mac att brittiska myndigheter har gett Swatch rätt att använda frasen ”One More Thing” i sin marknadsföring, detta trots att det är ett uttryck som Apples avlidna grundare Steve Jobs brukade använda i samband med att nya produkter presenterades.

Swatch har hävdat att ”One More Thing” är en referens till tv-deckaren Columbo som brukade säga ”Just one more thing” precis innan han avslöjade boven och att det därmed inte har något med Apple att göra.

Tidigare har Swatch fått rätt att använda sig av ”Tick Different” som slogan, detta med motiveringen att Apples hyllade reklamkampanj ”Think Different” som pågick mellan 1997 och 2002 inte är tillräckligt välkänd.

Totalt har Swatch ansökt om varumärkesskydd för de båda fraserna i 44 länder runt om i världen.