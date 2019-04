Sedan några år tillbaka använder sig den schweiziska klocktillverkaren Swatch av frasen "Tick Different" i sin marknadsföring, något som fått Apple att vidta rättsliga åtgärder mot företaget.

Bakgrunden är att Apple under åren 1997-2002 drev en hyllad kampanj under namnet "Think Different" med ansikten på 17 personer som förändrade världen.

Nu rapporterar nyhetsbyrån Reuters att en domstol i Schweiz ger Swatch rätt att använda sig av "Tick Different" som slogan. Motiveringen är att Apples reklamkampanj "Think Different" inte är tillräckligt känd i landet.

I sammanhanget kan nämnas att Swatch även fått rätt att använda frasen "One More Thing" i sin marknadsföring, detta trots att det är ett uttryck som Apples avlidna grundare Steve Jobs brukade använda i samband med att nya produkter presenterades.