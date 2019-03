Hårdvara är inte framtiden för Apple, inte bara i alla fall. Även om Iphone är och kommer fortsätta vara den enskilt viktigaste dollarmaskinen för Apple, är det solklart att det är andra tider för Apple nu. Att Iphone-försäljningen sjönk förra kvartalet är bara ett bevis i raden på det. Hårdvara har nog aldrig varit så frånvarande från ett Apple-event, möjligen undantaget utvecklarkonferensen WWDC.

Måndagskvällens Apple-event ”It’s show time” var en uppvisning av rang där mängder av kändisar framförde Apples budskap, avslutat av Oprah Winfrey som formligen ropade ”Appleeee” från scen. Fler kändisar har nog aldrig stått på en Apple-scen tidigare.

Mer än någonsin tidigare omfamnar Apple nu idén om att man levererar hårdvara, mjukvara och tjänster i ett paket. Det visar Apple när man under en och samma kväll lanserar en rad nya prenumerationstjänster: Apple News Plus, Apple Arcade för spel, Apple TV Channels för att ersätta kabel-tv i USA, den sedan länge omsusade streamingtjänsten Apple TV Plus och – kreditkortet Apple Card.

Självklart ska vi använda alla dessa tjänster på skärmar från Apple, är tanken. Det är ett arbete som Tim Cook lär ha startat redan 2014, och som bara blivit allt viktigare sedan dess. Tjänster är framtidens melodi för att hålla vinstmarginalerna uppe när hårdvara blir mindre av en tillväxtfaktor.

Måndagskvällens event var den tydligaste, klaraste satsningen hittills på denna Tim Cook-strategi.

Det är nu Apple på allvar börjar använda det potentiella sprängkraft man har med miljarder skärmar – och användare – över hela världen. Även det vi gör på våra Apple-skärmar ska i högre grad få Apple som avsändare. Potentialen är god med så många, trogna och ofta nöjda användare.

Oprah Winfrey sa det själv på scen: ”Jag jobbar med Apple för att de finns i miljarder fickor.”

Ett frågetecken är dock varför Apple inte tar chansen att sälja flera av sina tjänster i ett rabatterat paketerbjudande. Ett ”Apple Prime” där musik, tv, spel och varför inte lite Icloud-lagring ingår i ett attraktivt erbjudande.

Kanske lyckas Apple ändå göra sina tjänster framgångsrika och med användarens integritet i behåll, något som inte alltid är en självklarhet idag. Det ska bli intressant att se hur det går. Sett till antalet Apple-märkta skärmar det finns i världen är manegen onekligen krattad.

Eventets bästa: Apple verkar ha ambitionen att ta många av de här tjänsterna även utanför USA. Både Apple Arcade och Apple TV Plus kommer till hundra länder – Sverige lär bli ett av dem.

Eventets sämsta: Siri är en av Apples största och mest använda tjänster – men fick inte en enda nyhet. Vi spejar vidare mot WWDC i juni.