Senaste uppdateringen (2019-05-13):

De första bilderna på Apple Card och dess förpackning har nu setts i verkligheten. Det är Ben Geskin som har delat de första bilderna på Apple Card på Twitter. Enligt uppgift har Apple-anställda börjat få de första korten, och det är dem vi ser på bilderna här.

På bilderna ser vi också den förpackning som kortet ska levereras till kund i. Där finns bland annat ett nfc-chip som gör parkopplingsprocessen liknande den som med Airpods – användaren håller bara sin Iphone över chipet och kortet ska därefter parkopplas.

Some Apple employees are getting Apple Card, so I received this photos, edited the name to protect the source and this also works as a watermark 😊👌🏻 https://t.co/UcSzcEDY3v