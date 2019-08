Uppdatering (2019-08-06):

Från och med idag kommer ett antal kunder i USA att kunna använda sig av det nya kreditkortet Apple Card, rapporterar Techcrunch.

För att ladda ner Apple Card behöver användarna se till att ha IOS 12.4 eller senare på sin Iphone. Sedan är det bara att öppna appen Wallet och fylla i diverse personuppgifter som adress och födelsedatum, något som tar mindre än en minut.

En kul detalj är att det virtuella kortet byter färg beroende på vad du lägger dina pengar på. Går du ofta på restaurang blir kortet mer orange, medan det blir mer rosafärgat om du lägger pengarna på underhållning.

De som så önskar kommer även att kunna beställa ett fysiskt kort, något som kan vara smidigt om du handlar i en butik som inte accepterar betaltjänsten Apple Pay.

Uppdatering (2019-07-26):

Det har varit relativt tyst om Apple Card ett tag, men nu rapporterar Bloomberg att Apples kreditkort kommer att lanseras i USA inom några veckor.

Enligt uppgift ska det vara riktigt enkelt att aktivera kortet, det enda som krävs är att du öppnar Wallet-appen, trycker på Apple Card-symbolen och sedan följer instruktionerna. Vill du hålla koll på dina inköp kommer de att listas i appen och du kan enkelt sortera dem under olika kategorier som hälsa, mat och så vidare.

Enligt Bloomberg diskuterar Apple med finansmyndigheter i Europa, men räkna med att det kan ta ett bra tag innan Apple Card finns tillgängligt i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Uppdatering (2019-06-23):

Apple är i full gång att låta sitt kommande kreditkort nå ut i verkligheten, men innan det når allmänheten återstår ytterligare några tester för att kunna hitta och reda ut eventuella buggar. Bland annat ska Apple just nu skicka ut tusentals kreditkort till anställda på Goldman Sachs, det företag man samarbetar med kring kreditkortet. Det rapporterar Bloomberg.

I samband med det har även ytterligare bilder på kortet och den förpackning kort kommer i läckt ut. Bland annat Imore har visat bilder på kreditkortet, som hittills bara funnits hos Apple-anställda. Där framgår också att kortet i titanium väger knappa 15 gram.

Även teknikjournalisten Mark Gurman på Bloomberg har fått ett eget Apple Card att testa innan kortet lanseras brett för allmänheten. Apple Card kommer inte till Sverige i första taget, och något datum för när det kan komma hit finns ännu inte.

Uppdatering (2019-05-13):

De första bilderna på Apple Card och dess förpackning har nu setts i verkligheten. Det är Ben Geskin som har delat de första bilderna på Apple Card på Twitter. Enligt uppgift har Apple-anställda börjat få de första korten, och det är dem vi ser på bilderna här.

På bilderna ser vi också den förpackning som kortet ska levereras till kund i. Där finns bland annat ett nfc-chip som gör parkopplingsprocessen liknande den som med Airpods – användaren håller bara sin Iphone över chipet och kortet ska därefter parkopplas.

Some Apple employees are getting Apple Card, so I received this photos, edited the name to protect the source and this also works as a watermark 😊👌🏻 https://t.co/UcSzcEDY3v