Läs tidskrifter i nya Apple News Plus

Senaste uppdateringen (2019-10-01):

Rullar ut i två nya länder

I våras släppte Apple News Plus, en prenumerationstjänst på innehåll från tidningar och magasin. Tjänsten kom då till USA och Kanada och först nu har Apple breddat den till ytterligare två länder: Australien och Storbritannien.

I båda länderna har Apple fått till avtal med lokala tidningar. I Australien handlar det om bland annat The Australian, Daily Telegraph, Women’s Health, Elle och Harper’s Bazaar Australia. I Storbritannien finns de brittiska versionerna av till exempel Cosmopolitan, Elle och Esquire, men Apple har också lyckats få med The Time och Sunday Times vilket nog får sägas vara en prestigerekrytering.

Även amerikanska tidningar som Wall Street Journal, Los Angeles Times och Rolling Stone ingår i båda länderna.

Med tanke på att till exempel svenska Readly finns i samtliga dessa länder och innehåller betydligt fler magasin är det de stora dagstidningarna som gör Apples tjänst någorlunda unik på innehållsfronten. Det kan också förklara varför utrullningen går så långsamt. I Sverige skulle Apple till exempel behöva få med sig antingen Bonnier eller Schibsted för att nå en motsvarande nivå.

Tidigare (2019-04-03):

200 000 nya prenumeranter på 48 timmar

Tjänsten där bland annat amerikanska användare kan ta del av tidningar och tidsskrifter mött en hel del kritik från framför allt amerikanska tidningar och medieföretag för sina höga avgifter. Enligt uppgifter tar Apple så mycket som 50 procent av intäkterna för den nya nyhets- och magasintjänsten. Resterande 50 procent får de olika publikationerna dela på.

Men vanliga konsumenter verkar uppskatta tjänsten. Enligt uppgifter från The New York Times tecknades 200 000 nya prenumerationer under de första 48 timmarna som tjänsten fanns tillgänglig.

Viktigt att tillägga är dock att alla dessa prenumeranter nu använder sig av den första gratismånaden. Mer intressant är nog hur många som stannar kvar när det blir dags att betala för den.

Apple News Plus kostar motsvarande strax under 100 kronor i månaden, men finns ännu inte i Sverige.

Tidigare (2019-03-25):

Läs tidskrifter i nya Apple News Plus

Den första nyheten från måndagens Apple-event var som väntat en uppdaterad nyhetstjänst som kommer att ingå i den senaste versionen av IOS.

I Apple News Plus (Apple News+) kan du förutom nyhetstidningar som Los Angeles Times och Wall Street Journal ta del av ett stort antal tidskrifter och magasin, däribland Time, National Geographic, People och Wired. Totalt handlar det om 300 tidningar och tidskrifter att välja mellan.

För att göra upplevelsen mer spännande bjuds vi bland annat på animerade omslag. Dessutom har innehållet anpassats för Apples prylar, det handlar alltså inte om vanliga pdf-filer.

Apple betonade att man inte håller koll på vad du läser eller låter annonsörerna spåra dig, något som fick stora applåder från publiken.

Prislappen ligger på 9,99 dollar per månad. Som jämförelse skulle det kosta 8 000 dollar att köpa pappersvarianterna av alla tidningar och tidskrifter.

Till en början erbjuds Apple News Plus endast i USA och Kanada, följt av Storbritannien till hösten.. Om tjänsten kommer att göras tillgänglig även i Sverige och övriga europeiska länder återstår att se.