Kanske kan det vara lockande att lägga en beställning på den andra generation Airpods som precis presenterats. De lär ge bättre batteritid, dels för att de så klart är helt nya med fräscha batterier, dels för att H1-chipet ska ge lägre energiförbrukning vid telefonsamtal. Men innan du gör det är det bra att veta vilka alternativ som finns.

Airpods består som bekant av tre olika batterier. Dels två små batterier i varje hörlur, dels ett lite större batteri som laddar upp hörlurarna så snart du sätter tillbaka dem i sitt laddningsskal. Och för den som slog till på Airpods så snart de lanserades i Sverige – december 2016 – har hörlurarna nu hunnit användas i mer än två år.

För dessa användare lär batterierna hunnit börja bli slitna. En test som Appleinsider nyligen utförde visade att batteritiden på ett par Airpods inköpta sent 2016 hade halverats. Efter bara två timmar och sex minuters lyssnande behövde de laddas igen.

Alla batterier får minskad kapacitet med tiden, det ligger i litiumjonbatteriernas natur. Men ju mindre batterierna är, desto känsligare blir dem för att slitas ut, och särskilt batterierna i vardera Airpod är väldigt små. Bara 93 milliwattimmar vardera, mot 1,52 wattimmar (381 mAh, 3,81 V) i laddningsskalet. Så vad göra?

1. Lev med sämre batteritid

Det låter kanske inte som en bra lösning på problemet, men beroende på hur länge du lyssnar i taget och hur ofta du tar timslånga samtal kan det vara ett alternativ, att helt enkelt vänja dig vid att ladda oftare.

Vid telefonsamtal, som drar extra mycket ström, finns alltid möjligheten att sömlöst fortsätta samtalet med bara en hörlur medan den andra placeras i laddningsskalet. Bara fem minuters laddning ger många extra samtalsminuter.

Vissa rykten har pekat mot en större uppdatering för Airpods sent 2019 eller, kanske mer troligt, någon gång nästa år. Det kan vara värt att vänta in för den som inte besväras för mycket av en försämrad batteritid.

Foto: Adam Patrick Murray/IDG

2. Byt ut bara hörlurarna

Lyckligtvis finns ett serviceprogram för Airpods. Skulle du tappa bort bara en del av hörlurarna, säg laddningsskalet eller bara ena hörluren, kan du köpa varje del av Airpods separat. Det gäller också om batterierna inte håller laddningen lika bra.

Du kan lämna in en eller båda Airpods för batteriservice för 579 kronor per hörlur. Har lurarna halkat utanför garantin sticker dock priset iväg till 795 kronor per hörlur. (Är batterierna helt döda ska det dock gå på garantin, så länge denna finns kvar).

Troligen behöver laddningskalet inte bytas ut, då skalet har ett större batteri som är mindre känsligt för slitage.

Byter du båda hörlurarna blir du 1 158 kronor, alternativt 1 590 kr fattigare, men du bör märka rejält förbättrad batteritid.

3. Eller köp nya…

Byter du båda hörlurarna är du mer än halvvägs till en helt ny uppsättning Airpods 2 (som har ett rekommenderat pris om 1 995 kronor). Så visst kan det kännas bättre att lägga till en 500 kornor och köpa helt nya. Då får vi bättre batteritid (framför allt vid telefonsamtal), stöd för Hej Siri, och snabbare parkoppling.