Just nu pågår hackertävlingen Pwn 2 own i Vancouver, och under den första dagen visades fyra lyckade hack upp och en delvinst, med totalt 2,2 miljoner kronor i prispengar till vinnarna.

Richard Zhu och Amat Cama från Team Fluoroacetate visade upp ett lyckad hack av Safari på Mac OS där de kunde ta sig förbi Safaris sandlåda. Försöker tog nästan hela den utsatta tiden då det sista steget använde brute force-teknik för att forcera sandlådan.

Laget Phoenhex & Qwerty utnyttjade också buggar i Safari, men lyckades ge sig själva tillgång till Mac OS kernel och därmed full kontroll över datorn. Hacket räknades dock bara som en halvvinst eftersom Apple redan kände till en av de utnyttjade buggarna.

Till skillnad från Apple som inte ger hittelön för säkerhetsbrister av det här slaget fick hackarna här 510 000 respektive 420 000 kronor av tävlingsarrangörerna. De andra lyckade hacken var av Oracle Virtualbox.