Den 25 mars är det dags för Apple att presentera sin nya tjänst för strömmande video, detta i samband med ett event i San Jose, Kalifornien. Inspelningen av nya filmer och tv-serier pågår för fullt, men enligt New York Times är man redan klar med filmandet för fem produktioner.

Produktionerna det rör sig om är Are You Sleeping med Octavia Spencer i huvudrollen, rymddramat For All Mankind, en thriller från M. Night Shyamalan, en komedi om poeten Emily Dickinson, samt en komedi med stjärnorna från It’s Always Sunny in Philadelphia. Dessutom sägs inspelningarna av den omtalade dramaserien med Reese Witherspoon, Jennifer Aniston och Steve Carell närma sig slutfasen.

Inspelningen av ytterligare sex produktioner har kommit halvvägs, däribland sci-fi-dramat See med Jason Momoa (känd från Aquaman, Game of Thrones och Stargate Atlantis).

Även om Apples videotjänst kommer att presenteras redan nästa vecka dröjer det troligtvis till hösten innan vi kan se filmerna och tv-serierna.