I den senaste betaversionen av IOS 12.2 har Apple gjort det svårare att använda den medföljande EKG-appen i Apple Watch utanför USA, rapporterar tekniksajten 9to5mac.

Fram tills nu har det vart möjligt att aktivera appen genom att befinna sig i USA, men i IOS 12.2 visas ett felmeddelande med texten ”Unable to confirm your location. Make sure your iPhone is not in airplane mode and has a working SIM card to proceed”.

Med andra ord krävs det i fortsättningen ett amerikanskt sim-kort för att använda EKG-appen, något som lär hindra en hel del svenska turister från att aktivera appen.

Anledningen till att Apple vill begränsa användningen av EKG-appen är att det krävs godkännande av berörda myndigheter innan den får lov att användas. Än så länge är det endast de amerikanska myndigheterna som godkänt appen och därför finns den enbart tillgänglig i USA.