Iphone-användare kan sina telefoner för dåligt. Det verkar Apple tycka och lanserar därför en ny satsning på tips för användarna kallad Iphone can do what?

Den nya kampanjen har hittills lanserats i USA men lär komma till fler länder och samlar ett antal tiotal tips på olika mer eller mindre välkända Iphone-funktioner och -egenskaper.

Bland de tips som hittills publicerats hittar vi extremt grundläggande saker som hur dubbla mellanslag ger en punkt och att Facetime har stöd för gruppsamtal till aningen mer obskyra funktioner som textförstoring för användare med nedsatt syn, hur du väljer vilken bildruta som ska vara förhandsvisning för ett Live Photo och hur du använder Airdrop.

Som MacWorldläsare skulle vi förvånas om du inte redan kan det mesta Apple vill lära ut.