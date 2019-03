Under onsdagen deltog Apples vd Tim Cook i en panel ledd av den Donald Trump, American Workforce Policy Advisory Board, där den amerikanska presidenten under ett tack riktat till Tim Cook uppskattade företagets investeringar i landet, och avslutade meningen med att kalla Apple-chefen – ”Tim Apple.”

Kanske var det bara en oskyldig metod för presidenten att komma ihåg vem som överhuvud taget sitter bredvid honom. Eller ett arrogant spel för att dominera? Oavsett vilket, som The Verge noterar har Donald Presid... förlåt, Trump, gjort liknande grodor tidigare. Exempelvis då han kallade Lockheed Martins vd Marillyn Hewson för – kort och gott – Marillyn Lockheed.

Namnfadäsen kan du se i klippet nedan.

... here's the president of the united states calling tim cook, ceo of apple, "tim apple." pic.twitter.com/RTc45RFm5e