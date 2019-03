Testat program: Screenflow 8

Pris: 949 kronor på App Store.

Varje år förbättrar Telestream sitt välkända program för skärminspelningar med några (oftast) trevliga nyheter. Vi påstår inte att version 8 som vi testar här är den största av uppdateringar hittills, men visst finns här ändå en del bra nyheter att uppmärksamma.

Bland nyheterna hittar vi:

Styles – spara förinställningar för att få liknande utseende på alla dina videor.

Templates – om du brukar göra flera videor enligt samma format och upplägg kan det här verktyget spara tid. Templates sparar platshållare i projektet för kamera, ljudkällor och så vidare.

Stock Media Library – ett gigantiskt bibliotek med videor, musik och bilder att använda till dina videor (kostar extra).

Skapa egna annoteringar på fri hand.

Koppla loss tidslinjen från huvudfönstret och placera den var som helst, även på en annan skärm.

En röd ram visar nu vilken skärm vi spelar in på (äntligen!).

Stöd för export i formatet animerad png (apng).

Mer innehållsrika thumbnails visar mer av klippets innehåll i tidslinjen.

Nya förinställningar för att exportera till ett format som passar Instagram.

Möjlighet att bränna in texter.

Fler bildfrekvenser: 24, 25, och 50 utöver bara 30 och 60 som tidigare.

En del av sakerna listade ovan är vi ärligt talat lite förvånade över att de inte funnits tidigare, som Instagram-exporten och bättre möjligheter att skapa förinställningar. Men nu är de här och det är vi så klart glada över.

Bekant – och lättanvänt som alltid

Alla som någonsin använt någon form av videoredigerare, även enklare gratisprogram som Imovie, kommer känna igen sig här. Programmet påminner till utseendet en hel del om äldre versioner av Imovie, och det behöver inte alls vara en nackdel. Screenflow är trots sina avancerade möjligheter rätt enkelt att använda, med en tydlig tidslinje där det gömmer sig många finare justeringar när vi behöver dem.

Vissa saker sker helt automatiskt, som övergångar. Så snart vi drar ett klipp över ett annat läggs automatiskt en övertoning på klippet. Snyggt, och det går att påverka utseendet om vi vill det.

Som tidigare finns här riktigt smarta inställningar för redan innan vi börjar spela in. Det är enkelt att anpassa exakt vilken skärm (även en IOS-enhet) och vilken del av skärmen vi vill spela in, om vi vill plocka ljud från datorns mikrofoner, från Airpods eller till och med från datorns interna ljud.

Kanske vill vi också spela in oss själva via datorns webbkamera för att lägga ovanpå delar av videon. Självklart kan vi även importera redan inspelad video och bilder till programmet, utöver att spela in nytt. På så sätt är Screenflow fortfarande en dröm för den som sysslar med professionella inspelningar från skärmen.

Tidslinjen kan vi placera precis var vi vill.

Nytt bibliotek för genrevideo

Det globala biblioteket som är nytt från version sju (som vi testade hösten 2017) gjorde det lätt att dela material mellan olika projekt. Nu har det dessutom kompletterats med Stock Media Library för ett stort utbud av bilder, videor och ljudklipp. Detta ger programmet ännu lite proffsigare karaktär, men det kostar extra: 60 dollar per år eller ungefär 600 kronor.

Redan förra året klagade vi en del på ett smått torftigt Touch Bar-stöd, och det är i stort sett lika torftigt i år. Bara tidslinjen kan manipuleras med Touch Bar. Bättre än inget, men vi önskar mer av ett proffsprogram som detta. Däremot kan vi nu exportera i hevc, Apples nya favoritformat för video som ger mindre filstorlekar.

Screenflow har även fått högre systemkrav i version åtta. Nu gäller Mac OS Sierra och senare.

Screenflow är i mars månad tillfälligt nedsatt till 949 kronor, mot det vanliga priset på 1 395 kronor. Det är ganska mycket att begära utöver kombinationen Quicktime och Imovie som är helt gratis för Mac-användare. Men så är det här också en mycket mer komplett lösning. För professionella användare som spelar in sin skärm regelbundet och behöver redigera detta, bör det inte vara en alltför svår prislapp att motivera. Särskilt inte när det nu (tillfälligt) hamnat under tusenlappen.