Internationella kvinnodagen infaller den 8 mars, men redan nu berättar Apple i ett pressmeddelande hur man tänker uppmärksamma världens kvinnor.

Bland annat kommer företaget under hela mars månad uppmärksamma kvinnor i teknikbranschen på olika sätt. Varje dag i mars lyfts en app framtagen av kvinnliga entreprenörer upp i App Store. Dessutom kommer man varje fredag publicera längre intervjuer med en rad olika kvinnor inom teknikindustrin, också detta i App Store.

Särskilt relevant material i App Store, Ibook store och Podcaster kommer lyftas fram under mars månad, och på sin radiokanal Beats 1 håller man en särskilt 24-timmarssession med musik skapad av kvinnor.

I USA hålls ett samarbete med organisationen Girls Who Can Code, och i vissa Apple-butiker (ej i Sverige) hålls en särskilt session kallas ”Made by Women.”