Även om Iphone-försäljningen räknas i åtskilliga tiotals miljoner enheter per kvartal, har den inte nått upp till förväntningarna under förra kvartalet. Nu rapporterar dock analysfirman UBS att det värsta snart kan vara över för Iphone. Det skriver 9to5mac.

Mars rapporteras bli fortsatt tufft, men under sen vår och sommar kan det vända. Inte minst väntas intresset för Iphone XR öka under juni månad, vilket är ovanligt för en Iphone så relativt sent i sin livscykel. En del av ljusningen förklaras med att Apple sänkt priset på Iphone genom operatörer i Kina.

Merparten av återhämtningen under tidig sommar väntas dock äldre telefonmodeller som Iphone 8 och Iphone 8 Plus stå för.