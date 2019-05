Uppdatering (2019-05-30):

Patent visar: Apple vill göra en vikbar Iphone – i glas

Ända sedan åtminstone 2017 har Apple testat olika sätt att, möjligen någon gång, släppa en vikbar Iphone. I alla fall om vi ska döma av patentansökningar som läckt ut från företaget. Nu har ytterligare en patentansökan upptäckts, inlämnad redan i januari i år men publicerad av amerikanska patent- och registreringsverket den 28 maj. Det rapporterar Bgr.

Patentansökan pekar mot att Apple seriöst överväger att lansera en vikbar telefon. Här finns flera olika ritningar som är betydligt mer genomabetade än vad vi tidigare sett. Här finns också texter som beskriver fördelarna med en vikbar telefon.

Krönika: Därför finns ingen vikbar Iphone – och ingen anledning att vara förvånad

Designerna varierar, bland annat vikbara modeller med gångjärn på flera ställen. En del fälls ihop i en s-form, medan andra ser ut som ett versalt g i hopvikt läge.

Apple tros helt skippa plast i sin vikbara Iphone, utan satsar sina kort på att tekniken för vikbart glas når fler framsteg. I patentansökan nämns skärmar som är gjorda i kemiskt förstärkt glas, safir eller zirkon.

Tidigare rykten har sagt att Apple planerar att släppa en vikbar Iphone 2020, men det kan vara lite i det tidigaste laget.

Analys: Tekniken som måste funka innan Apple släpper en vikbar Iphone

Tidigare (2019-02-22):

Vikbar Iphone 2020? Apple patenterar ännu en vik-design

Efter att Samsung nyligen presenterat sin vikbara Galaxy Fold blir intresset för eventuella vikbara släpp från Apple ännu lite större. The Verge rapporterar nu att Apple i oktober lämnade in en patentansökan hos amerikanska myndigheter, som sedan publicerades under föregående vecka.

Det ger ännu en inblick i hur Apple tänker sig en vikbar Iphone. Här visas den med gångjärn som låter användaren böja telefonen på mitten eller till och med på en tredjedel. Tekniken med en flexibel skärm kan dock användas i allt i från smartklockor till plattar och andra prylar med skärm, så det är inte säkert att detta blir en Iphone.

Foto: Apple

Tidigare har vi sett två olika patent på vikbara telefoner. Ett rykte hävdade redan i mars förra året att Apple kunde ha en Iphone som kunde vikas ut till en platta i Ipad-storlek på gång, men som alltid ska vi ta rykten som dessa med en nypa salt. Att Apple registrera ett patent är långt ifrån ett tydligt tecken på att Apple tycker produkten är värd att utveckla och släppa på marknaden.