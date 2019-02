Efter att Samsung nyligen presenterat sin vikbara Galaxy Fold blir intresset för eventuella vikbara släpp från Apple ännu lite större. The Verge rapporterar nu att Apple i oktober lämnade in en patentansökan hos amerikanska myndigheter, som sedan publicerades under föregående vecka.

Det ger ännu en inblick i hur Apple tänker sig en vikbar Iphone. Här visas den med gångjärn som låter användaren böja telefonen på mitten eller till och med på en tredjedel. Tekniken med en flexibel skärm kan dock användas i allt i från smartklockor till plattar och andra prylar med skärm, så det är inte säkert att detta blir en Iphone.

Foto: Apple

Tidigare har vi sett två olika patent på vikbara telefoner. Ett rykte hävdade redan i mars förra året att Apple kunde ha en Iphone som kunde vikas ut till en platta i Ipad-storlek på gång, men som alltid ska vi ta rykten som dessa med en nypa salt. Att Apple registrera ett patent är långt ifrån ett tydligt tecken på att Apple tycker produkten är värd att utveckla och släppa på marknaden.