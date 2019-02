Antecknings-appen Keep uppdaterades under tisdagen med en ny app för Apple Watch. Något överraskande efter att många appar försvunnit från klockan de senaste åren, däribland Google Maps.

Via appen kan vi skapa nya påminnelser, bocka av punkter och kolla igenom befintliga listor. Appen har även möjlighet att visa bilder.

Google Keep finns till Mac, IOS, PC och Android. Apple Watch-appen finns från och med version 2.2019.06204 av Keep, och hittas i App Store. Google Keep har funnits på IOS sedan 2015, men det här är alltså första gången som appen får en Watch-app.