Den 25 mars kan Apple lansera sin första streamingtjänst för film och tv-serier. En Netflix-utmanare, kort sagt.

Ryktena säger att Apple bokat in måndagen den 25 mars för lansering, men vissa uppgifter pekar mot att en faktisk säljstart kan dröja till någon gång efter sommaren.

Läs mer: Det här är Apples Streamingtjänst

Den här gången rör det sig dock om mer än bara rykten. Apple har skrivit på dussintals kontrakt för stora produktioner, anställt toppchefer från Hollywood och till och med bekräftat att man jobbar tillsammans med Oprah Winfrey, dock oklart med exakt vad.

Så någon hemlighet är streamingtjänsten knappast längre. Frågan är inte om, utan när Apple TV, Apple Video eller vad den nu kan tänkas heta, verkligen lanseras. Vi väljer för enkelhetens skull att kalla tjänsten Apple Video i denna artikel.

Nu har Apple en möjlighet att göra en riktigt attraktiv streamingtjänst, och dessutom chans att göra den förmånligt prissatt. Kanske i någon sorts samprenumeration med både Apple Music och Apple Video i ett paket. Det lär få konkurrenterna att darra.

Vi hoppas bara att Apple tar fasta på tre viktiga punkter.

1. Respektera rätten till ett privatliv

Med dataskandal efter dataskandal känns rätten att hålla sin information för sig själv som allt annat än given. Men här har Apple satt sig själva på höga hästar. Trots ett par klavertramp med ett vad det verkar ärligt men ändå illa skött misstag kring Facetime, har Apple en hög svansföring vad gäller integritetsfrågor.

När smart tv-tillverkare säljer data om vad du tittar på och när Netflix sparar alla val du gör i det interaktiva Black Mirror-avsnittet Bandersnatch, till synes på obestämd framtid, förväntar vi oss att Apple låter oss titta på tv utan att det automatiskt innebär att ännu mer personlig information som samlas på hög i en gigantisk databas någonstans.

Läs mer! Integritetsaktivist får Netflix att avslöja hur du spåras

2. Tjänsten förtjänar en egen app, så ge den det

Om Apples streamingtjänst får så mycket unikt videomaterial som det verkar bli hoppas vi inte att den byggs in i Apple Music, som man tidigare testat med Carpool Karaoke. Och göm den inte i det redan överlastade Itunes, eller någon annan konstig lösning.

När Apple Music först lanserades var appen näst intill bedrövlig. Det var ett hopkok av funktioner med rörigt gränssnitt och långa, oöverskådliga menyer. Apple har en historia av märkliga lanseringar.

Den här gången hoppas vi att Apple lärt sig och gör rätt från början. Ge Apple Video en egen app på Mac, IOS och Apple TV, Eller, för all del, använd appen TV som redan finns på IOS till eget videomaterial.

3. Släpp moralpaniken

Sedan 2017 har det har gått lätt oroande rykten om att Apple har hårda riktlinjer för sina tv-serier: Barnförbjudet kan vända i dörren. Serierna får inte innehålla sex, våld eller fult språk, bland annat för att Apple ska kunna visa serierna i sina butiker utan blodiga scener.

Inte för att en tv-serie måste ha innehålla sex, våld och svordomar för att ha ett existensberättigande – utan för att det inte blir några nya Game of Thrones, The Handsmaids Tale eller Westworld på Apples streamingtjänst om företaget ska välja bort serier på grund av dåligt motiverade moralistiska grunder. Bygg in ett bra föräldrafilter istället för att klappa användarna på huvudet.