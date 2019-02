För fem år sedan upptäckte Karsten Nohl och Jakob Lell hur en usb-enhet kan manipuleras för att ta kontroll över en dator och köra valfria kommandon på den genom att låtsas vara en inmatningsenhet. Attacken kallades Bad USB och har vidareutvecklats sedan dess.

Nu har en så kallad white hat-hackare med Twitternamnet MG visat upp en variant av attacken som istället för att bara köra förprogrammerade kommandon kan fjärrstyra en dator. Det fungerar med Mac OS, Windows och Linux.

You like wifi in your malicious USB cables?



The O•MG cable

(Offensive MG kit)https://t.co/Pkv9pQrmHt



This was a fun way to pick up a bunch of new skills.



Not possible without help from: @d3d0c3d, @cnlohr, @IanColdwater, @hook_s3c, @exploit_agency #OMGCable pic.twitter.com/isQfMKHYQR