Clean My Mac X är mjukvarutillverkaren Macpaws program för att rensa vår Mac på gammalt skräp. Denna nya version försöker göra ännu mer på samma gång, med nya funktioner som att skanna vår dator efter malware, hantera tillägg och vara en universell uppdateringscentral för många av våra program.

Det här är flera tillägg till Clean My Mac X:s grundfunktioner: Att erbjuda verktyg för att rensa vår Mac från skräp, onödiga filer, mailbilagor, överflödiga Itunes-filer, tömma alla möjliga olika papperskorgar, att installera program med alla tillhörande filer, upptäcka integritetsintrång samt hitta stora och gamla filer vi inte använt på länge.

Nya Clean My Mac X har också begåvats med en förbättrad meny från menylisten som ger snabb tillgång till information om tillgängligt lagringsutrymme, minnestryck, nätverkshastighet, cpu-användning och till och med snabb åtkomst till ett Dropbox-konto. Notiser varnar för vilka program som nallar för mycket av våra systemresurser eller som pausats, men notiserna är inte lika påträngande som de var i tidigare versioner av programmet.

Liksom hos tidigare versioner fungerar programmets olika moduler bra. Användare kan antingen få en snabbare överblick över hur Macen mår och göra snabbare systemskanningar, eller anpassa programmet för att vara mer specifikt med vilka delar av datorn vi vill kolla närmare på. Clean My Mac X har i denna version blivit ännu lite snabbare på vad som redan var programmets styrkor; att snabbt hitta stora cachade filer, språkfiler och duplicerade filer – och därmed ge plats för viktigare saker på våra datorer.

Smarta moduler

De nya modulerna Extensions och Updater är två mycket smarta ting. Med Extensions-modulen kan vi snabbt administrera tilläggsprogram utan att behöva gräva för djupt i Mac OS. Updater i sin tur hittar alla program vi har och kan uppdatera dem åt oss i ett svep (i de fall det är möjligt). Det är nästan beroendeframkallande enkelt och användbart.

Liksom i Clean My Mac 3 ger modulen som heter Large and Old files en snabb överblick över vad som slukar mest lagringsutrymme. Modulen kan även radera dessa om vi vill. Denna modul används gärna i kombination med Uninstaller-modulen, som hjälper oss snabbt hitta och avinstallera program inklusive alla dess extrafiler.

Modulen för stora och gamla filer.

Allt detta kombinerat med en ny modul för systemunderhåll som kör rensande scripts på systemnivå (för att frigöra arbetsminne, indexera Spotlight, reparera skivor och så vidare) för att frigöra resurser. Ambitionen uppskattas, men värt att nämna är att gratisalternativet Onyx från Titanium Software historiskt varit bättre på ovanstående punkter, med fler moduler och med större anpassningsmöjligheter.

Malware-modulen ingen höjdare

Tyvärr faller programmet ihop som ett korthus när vi kommer till malware-modulen. Under flera dagars testande installerar vi välkänd adware och malware för Macar på en Macbook Pro som kör Mac OS 10.14.1 Mojave.

Här talar vi bland annat om ökända Mackeeper, en rad gratis och mycket tveksamma videospelare och väldigt tveksamma verktyg som säger sig kunna snabba upp vår dator, men som istället alltid lyckas hitta ”infektioner”, byter ut vår webbläsare och sökmotor, aktiverar högtalaren för att berätta för oss att vår Mac är trasig och att vi ska ringa ett skumt nummer där en tekniker kan hjälpa oss återställa datorn mot en avgift. Sådana typer av program.

Clean My Mac X säger sig kunna identifera och radera malware på vår Mac, men den missar varje gång. Clean My Mac X hittar inte ett enda skadeprogram – trots att de alldeles uppenbarligen finns där – och rapporterar istället: clean! Allt väl, hävdar programmet.

För att slutligen rensa upp datorn förlitade vi oss istället på gratisversionen av Malwarebytes som lyckades hitta igen all malware, sätta det i karantän, radera allt skräp och starta om vår Mac.

Det här är såklart ett enormt problem om vi förlitar oss på Clean My Mac X som just ett skydd mot nätets faror och obehag. Macpaw säger sig dock jobba på en lösning på problemet.