Apple har utrustat ett gäng bilar med hård- och mjukvara för självkörning. Bilarna rullar på allmänna vägar runt Cupertino i Kalifornien sedan april 2017, och nu har det det för första gången blivit dags att lämna in en rapport till amerikanska DMV, ungefär motsvarande Transportstyrelsen. Rapporten visar hur många gånger bilen har lämnat över kontrollen till föraren. När trafiksituationen blir för komplicerad kopplar systemet bort sig och ber föraren ta över ratten.

Rapporten är ännu inte offentlig, men sajten The Last Driver License Holder lyckades få en snabb titt på dokumentet. Mellan december 2017 och november 2018 registrerade Apple-bilarna 871,65 överlämningar per 1 000 miles. Med andra ord har bilarna kunnat köra i genomsnitt 1,8 kilometer åt gången innan en förare måste ta över.

Jämfört med konkurrenterna är det faktiskt sämst i klassen, efter konkurrerande system från bland annat Mercedes-Benz, Qualcomm, GM Cruise och inte minst mästaren i klassen; Waymo. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett totalt underbetyg, då siffrorna inte visar om Apple kör på mer utmanande vägar, hur ofta förarna är instruerade att ta över eller om mjukvaran är ännu mer försiktig än konkurrenterna, men i vilket fall som helst är det knappast en smickrande placering.

Noterbart är att alla siffror är självrapporterade från respektive företag, så vi ska tolka siffrorna med viss försiktighet.