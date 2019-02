Damm och smuts som tränger in under tangentbordet har förstört många tangenter i senare modeller av Macbook och Macbook Pro. Från sommaren 2018 introducerades ett nytt silikonskydd under tangenterna som skulle minska exempelvis problem med tangenter som fastnar eller som registrerar för många tryck.

En ny patentansökan, registrerad under förra veckan och först upptäckt av Appleinsider beskriver ett koncept där Apple helt enkelt bytt ut hela tangentbordet mot en glasskiva, där damm och smuts inte kan ta sig in mellan tangenterna.

Foto: Apple Fyra modeller av ett tangentbord i glas, med flexibla "tangenter" som svarar på tryck.

För att skapa någon typ av återkoppling till användaren har glasskivan områden som fungerar som tangenter, med upphöjda delar för att kunna känna var ”tangenterna” är. Varje upphöjd del trycks ned en aning vid tryck, för att det mer ska kännas som en riktig tangent.

Det här låter om möjligt som ett ännu mer kontroversiellt tangentbord än den kortslagiga variant som sitter i Macbook-modeller idag. Som bekant registrerar Apple dock många patent varje år utan att alla idéer nödvändigtvis kommer till en färdig produkt. Om hela eller delar av den här idén kommer till någon framtida med Macbook-modeller återstår alltså att se.