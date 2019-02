Belkin lanserade under måndagen en adapter med lightning-port i en änden och en lightning-ingång samt ethernet-ingång i den andra. Den rejält stora adaptern kallas Ethernet and Power Adapter with Lightning Connector, och är mfi-certifierad.

Kanske kan det var en lämplig adapter för butiker som använder en Ipad som kassaenhet, men som inte vill tvingas förlita sig på trådlöst internet. Eller för den som då och då jobbar stationärt med en Ipad och vill kunna koppla in både strömsladd och internet via tråd samtidigt.

Foto: Belkin

Intressant nog har ethernet-porten även stöd för strömöverföring upp till 12 watt, med el över ethernet (PoE). Även den vanliga lighning-porten kan skicka vidare ström till Ipaden i upp till 12 watt. För nya Ipad Pro med usb-c-kontakt finns en hel del andra usb-c-hubbar som också har ethernet-port.

Än så länge har vi inte sett adaptern dyka upp i svenska butiker, men i USA kostar den 100 dollar innan skatt, ungefär 900 svenska kronor.

