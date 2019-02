IOS 12.2 innehåller mer än bara smartare skärmtid och appar som tar mindre plats, som vi sett tidigare. Under måndagskvällen släpptes den andra betaversionen av IOS 12.2 till utvecklare, och där har bland annat Macrumours hittat fyra nya animoji-karaktärer.



New iOS 12.2 Beta #Animoji in action! Giraffe, Shark, Owl and Boar pic.twitter.com/UQucu7qQA5