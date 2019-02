Under torsdagen visade det sig att Google pysslat med liknande saker som Facebook och dess kontroversiella Facebook Research. Google hade med Screenwise Meter använt Apples enterprise-certifikat för att distribuera en undersökningsapp som annars förmodligen inte hade tillåtits i App Store.

För det fick inte bara Facebook, utan också Google sota. Sent under torsdagskvällen rapporterade bland annat 9 to 5 mac att Apple helt stängt av Googles tillgång till sina interna IOS-appar som används bland annat för betatestande, samt appar som Gbus som används för transport och Googles app för sitt eget kafé.

Några timmar senare ska ordningen dock blivit återställd, enligt en tweet, och Google-anställda ska åter komma åt sina interna appar. Även Facebook ska ha fått tillbaka åtkomsten till sina appar.