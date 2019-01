Steve Jobs visade själv upp datorn den 24 januari 1984 på Flint Center i Cupertino, Kalifornien märkbart stolt över Apples allra första Macintosh.

Förra året: Grattis Imac 20 år! Spana in alla generationer av klassiska datorn

Det klassiska klippet när Macintosh grafiska gränssnitt visas upp, och när Steve Jobs lät Macintosh presentera sig själv, finns att beskåda här.

35 years ago, Macintosh said hello. It changed the way we think about computers and went on to change the world. We love the Mac, and today we’re proud that more people than ever are using it to follow their passions and create the future. pic.twitter.com/oUQDJN3jRU