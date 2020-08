Som vi tidigare rapporterat om har Apple inlett ett samarbete med filmstudion A24 om att producera ett antal filmer ihop.

Den första filmen heter On the Rocks och får premiär på Apple TV Plus i oktober.

Så här ser trailern ut:

On the Rocks har regisserats av Sofia Coppola och i huvudrollerna ser vi Bill Murray, Rashida Jones och Marlon Wayans.

Det här är första gången som Sofia Coppola och Bill Murray har samarbetat med varandra på 16 år. Den gången rörde det sig om kritikerhyllade filmen Lost in Translation som vann en Oscar för bästa manus och nominerades för både bästa regi och bästa film.