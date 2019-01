Ett av världens högst värderade företag med fler än 130 000 anställda har också behov av att skyffla sin personal runt världen. Flygbolaget United satte någon gång under föregående vecka upp skyltar med information om sina flitigaste kunder från San Francisco International Airport, och där hamnar Apple i topp.

Enligt Uniteds skyltar (som delades på Twitter, via Macrumors) köper Apple 50 business class-flygstolar om dagen, och då alltså bara räknat på linjen San Fransisco – Shanghai. Detta till en kostnad om 150 miljoner dollar om året, motsvarande ungefär 1,3 miljarder kronor. Även Facebook och Google är flitiga kunder hos United.

Apple har en en mängd underleverantörer i Kina, något som alltså lär föranleda en del personliga besök från Apples alla olika avdelningar. Apples vanligaste flygdestinationer från San Fransisco är följande:

1. Shanghai

2. Hong Kong

3. Taipei

4. London

5. Sydkorea

6. Singapore

7. München

8. Tokyo

9. Beijing

10. Israel

Curious who are @United largest global corporate accounts? @Apple is in the top spot and contributes very much to success of SFO international flying especially the Shanghai service #UnitedAirlines #United #Apple #SFO #PVG #Shanghai #China pic.twitter.com/HNvIrz8wDg