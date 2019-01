Yubico har lanserat en ny version av sin säkerhetsnyckel Yubikey som kan göra livet lättare för Apple-användare. Det är nämligen den första säkerhetsnyckeln med lightningkontakt. Tidigare har du tvingats använda bluetooth för att använda liknande nycklar med Iphone, vilket inte är lika smidigt eller säkert som en nyckel du ansluter fysiskt.

Säkerhetsnycklar har blivit ett populärt tillägg till annan kontosäkerhet speciellt bland företag, då det gör det omöjligt att hacka sig in på konton utan fysisk åtkomst till nyckeln.

Yubicos nya nyckel har förutom lightning även usb-c i andra ändan och kan därmed användas med alla moderna Macar, Ipad och Iphone.

Apple godkände den nya nyckeln för Made for i-programmet för bara några dagar sedan och nyckeln håller just nu på att betatestas innan den ska släppas senare i år. Yubico säger till The Verge att den tidiga lanseringen handlar mycket om att få utvecklare att lägga till stöd för lightning-anslutningen så nyckeln kommer fungera med populära tjänster när den väl har släppts.