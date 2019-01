Senaste uppdateringen (2019-09-27):

Nästa Ipad och Ipad Mini kan hoppa över Face ID

Förutom de nya modellnummer som registrerats (se mer nedan), har referenser till vad som tros vara den beryktade Ipad Mini 5 och sjunde generationens Ipad hittats i första betaversionen av kommande IOS 12.2. Det upptäckte den kända utvecklaren Steve Troughton-Smith nyligen.

Modellerna kallas Ipad 11,1, Ipad 11,2, Ipad 11,3 och Ipad 11,4. Mest intressant här är att ingen av modellerna ser ut att få Face ID, om vi ska tro referenser som Steve Troughton-Smith hittat i IOS 12.2. Istället lär Apple behålla Touch ID, troligen för att hålla priset för modellerna nere.

Vi får se helt enkelt se hur väl detta stämmer överens med ryktet om att Ipad kan få en större skärm med mindre skärmkanter – kanske väljer Apple ändå en design med mindre skärmkanter som i Ipad Pro, men där hemknappen och Touch ID fortfarande är kvar.

Uppdatering: (2019-01-26):

Apple registrerar sex okända Ipad-modeller

De nya, tidigare okända modellversionerna – A2123, A2124, A2153, A2154, A2133, och A2152 – upptäcktes i en databas där alla krypterade enheter som säljs i Armenien, Vitryssland, Kazakhstan, Kirgizistan och Ryssland måste registreras enligt lokal lag. Det skriver den indiska bloggen Mysmartprice. Modellnummer har läckt ut på samma sätt vid flera tillfällen tidigare.

Att Apple registrerar dessa modellnummer kan var att tecken på att nya Ipad-modeller är runt hörnet. Möjligen handlar det om versioner av den Ipad Mini 5 och en Ipad med tiotumsskärm som har ryktats vara på väg.

Uppdatering (2019-01-18):

Nya Ipad och Ipad Mini 5 kan släppas under våren

Den nya ingångsmodell av Ipad, som kan få en större 10-tumsskärm och mindre skärmkanter, kan lanseras tillsammans med en lätt uppdaterad Ipad Mini 5 någon gång under första halvan av 2019. Det hävdar Digitimes och citerar källor bland Apples underleverantörer, specifikt två av de företag som tillverkar Apples touch-paneler.

Apple har två år i rad nu släppt nya Ipad-modeller under period mars-april. År 2017 smögs Ipad 5 ut på marknaden via ett pressmeddelande, medan Ipad 6 släpptes under ett event i mars 2018. Om Digitimes påstående stämmer kan vi kanske få se dessa nya Ipad-modeller någon gång på vårkanten i år.

Uppdatering (2019-01-08):

Bilderna dök upp på Twitter under tisdagseftermiddagen svensk tid, och visar vad som tros vara en Ipad Mini 5. Bilderna visar enbart baksidan, och här är den egentligen nyheten en ny form på antennlinjerna. När det på nuvarande modeller är en större del verkar det på nästa generation Ipad Mini istället bli tal om enbart en mindre linje.

Det finns ingen blixt på baksidan, men hörlursuttaget är däremot kvar.

Uppdatering (2018-12-26):

Nu har den första skymten av kommande Ipad Mini 5 dykt upp. Det handlar om ett foto på ett halvgenomskinligt skal som påstås vara framtaget för den nya minipaddan.

Skalet har ett hål för kamera som påminner om det på nya Ipad Pro, med plats för en blixt bredvid själva kameran. Det ser också ut som att skalet har ett hål för ett hörlursuttag uppe till vänster (till höger i bilden, som visar baksidan av skalet).

I ett så här tidigt skede innan några cad-skisser eller annat har läckt är det så klart väldigt svårt att avgöra hur trovärdig läckan är, men nu har vi åtminstone något att utgå ifrån.

Uppdatering (2018-12-21):

Mars och april månad har blivit lite av Ipad-månader för Apple, efter att de två senaste åren ha släppt Ipad 9,7 tum generation fem (2017) respektive generation sex (2018). Nästa år kommer möjligen ännu fler Ipad-nyheter.

Enligt uppgifter från China Business Times, först upptäckt av den japanska bloggen Macotakara, förbereder sig Apple på att lansera en ny Ipad Mini 5 under första halvan av 2019. Detta i ett försök att stoppa den svagt nedåtlutande försäljningskurvan för Ipad överlag. Apple har inte uppdaterat Ipad Mini på något betydande vis sedan 2015.

Massproduktion av denna nya enhet ska påbörjas redan under december månad, om uppgifterna stämmer.

Dessutom kan företaget komma att lansera en Ipad tio tum som ny instegsmodell. Modellen ska få en lite större skärm, med ny design och tunnare skärmkanter, det vill säga samma behandling som Iphone och Ipad Pro redan fått. Denna modell ska bli en uppföljare till den 9,7-tumsmodell, som har sålt rätt bra. För att ytterligare hålla ned priserna sägs Apple byta från led-skärmar tillverkade i Japan till skärmar tillverkade i Sydkorea.

Uppgifterna stämmer överens med tidigare rykten vi har hört från den eviga Apple-analytikern Ming-Chi Kuo, som också hävdat att en ny Ipad Mini är på gång. Uppgifterna om en ny instegs-Ipad på tio tum är dock nya.