När Instagram nyligen släppte version 75.0 av Instagram kom det med en oväntad överraskning för användare av Iphone XR och Iphone XS Max, som ju båda har nya skärmupplösningar. Det skriver Macrumors. Flera användare på Reddit och Twitter har rapporterat att uppdateringen ger ett "större" gränssnitt med suddigare bilder, luddig text och onormala avstånd mellan bilder och andra grafiska element.

Användare av Iphone XS har inte samma problem, vilket alltså tyder på att stödet för de nya skärmupplösningarna försvunnit. Instagram lade till stöd för detta redan i oktober, så troligen rör det sig om ett misstag från Instagrams sida. För Iphone XR- eller Iphone XS-användare kan det vara en god idé att avvakta till nästa uppdatering av appen släpps.

Now I know for sure it's not just me:@Instagram for iOS just un-optmized for iPhone XS Max (and presumably XR) screen resolutions in their latest (75.0) update.



Compared below are my wife's XS Max running 74.0 & my XS Max running 75.0. Notice the story bubble spacing up top: pic.twitter.com/ePqKbYnvUL