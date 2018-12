På visitkortet är Steve Jobs titel styrelseordförande för Apple Computer, skrivet på adressen Mariani Avenue 20525 i Cupertino på andra sidan gatan från Apples nyare campus Infinite Loop, skriver Macrumors. Visitkorten auktionerades först ut för 500 dollar, men slutpriset blev mer än tio gånger högre – 6 259 dollar, eller ungefär 56 000 kronor.

På samma auktion, som hölls av RR Auction i Boston, USA, auktionerades det första exemplaret av Macworld från 1984 ut, med den ikoniska bilden av Steve Jobs på omslaget. Som grädde på moset är exemplaret signerat av Steve Jobs själv, vilket är mycket ovanligt. Exemplaret signerades ”To Matt” under öppningen av Apple-butiken på Fifth Avenue i New York i maj 2006. Tidningen drog in hela 44 775 dollar, drygt 400 000 kronor.

