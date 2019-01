Med nya Ipad Pro kom också en ny port. Borta var lightning, som ersattes med usb-c. Det vill säga samma kontakt som ända sedan 2015 prytt allt fler Macbook-modeller. Men varför?

Varför ersätta en fullt fungerande lightning-port, som gjorde att vi kunde använda samma laddare till både Ipad och Iphone. Svaret stavas framför allt snabbare dataöverföringar och möjlighet att koppla till fler tillbehör.

Men hur mycket är egentligen nytt med usb-c? Visst kan vi koppla in sd-kortläsare över usb-c, och hämta bilder från en kamera direkt via en usb-kabel. Apple har släppt flera nya usb-c-tillbehör för den nya porten på Ipad Pro. Men mycket av detta kunde vi göra tidigare också.

Lightning kunde redan hantera flera typer av usb-tillbehör. Ipad har sedan flera år kunnat koppla in ethernet direkt till plattan via en ethernet till usb-adapter, och sedan Apples usb-till lighting-adapter (krångligt förvisso). På samma sätt kunde vi koppla in usb-tangentbord, midi-tillbehör och liknande, direkt via lightning-porten.

Och trots att samma port som finns i Macbook nu också pryder ena sidan av Ipad Pro (usb-3.1 gen 2, närmare bestämt), kan vi inte koppla in en usb-c-hårddisk och räkna med att det fungerar.

Så när vi påminns om att lightning redan gjorde detta, kan usb-c först verka som en lite större grej än vad det kanske egentligen är. Men visst finns ändå några fördelar med usb-c:

Ladda snabbare med din datorladdare

Ipad Pro klarar mer än de 18 watt som medföljande usb-c laddare kan leverera. Så har du en laddare till en Macbook, Macbook Air eller Macbook Pro av nyare snitt kan du använda den laddaren också till din Ipad Pro.

Okej, även lightning kan faktiskt snabbladda. Ett hett tips för användare av framför allt den gamla Ipad Pro 12,9 tum är att köpa Apples (eller en annan tillverkares) 30 watt-adapter, och koppla en usb-c till lightning-sladd på laddaren. På så sätt kunde även gamla Ipad Pro ladda ungefär dubbelt så snabbt. Skillnaden nu är att vi slipper köpa en usb-c-till lightning-sladd. Istället kan vi bara använda en Macbook-laddare av senare snitt.

Ladda Iphone – med din Ipad

Den specifikation som kallas usb-c power delivery är betydligt mer flexibel än lightning-laddning. Här kan vi nämligen ladda åt två håll. Dels kan vi såklart ladda upp vår Ipad, dels kan vi ladda upp vår Iphone (eller annan pryl) från vår Ipad Pro. Detta genom att använda en usb-c till lightning-sladd. Ett bra knep om vår Iphone börjar få slut på kräm.

Foto: Apple

Extern skärm – upp till 5k

En till sak som möjliggörs av usb-c är möjligheten att koppla in en extern skärm till Ipad Pro. Det kunde vi och för sig tidigare också, men när lightning inte klarade att skicka ut mer än 1 080p, kan vi nu avnjuta upp till 5k-upplösning med usb-c.

En usb-c till hdmi 2.0-adapter kan ge upp till 4k vid 60 hertz. Med en usb-c-skärm kommer vi ända upp till 5k. Usb-c-porten använder displayport-protokollet för bildföring, och stöd finns även för hdr. Via appen Inställningar kan vi vi växla mellan hdr och sdr. Vissa skärmar kan även ladda Ipad Pro genom usb-c-porten.

Samma begränsningar finns dock i IOS som tidigare. Med undantag för video och enstaka appar kan vi fortfarande bara spegla det som sker på Ipadens egna skärm, inte utöka skrivbordsytan som vi kan göra på en Mac eller pc.

Adapterfest

Adaptrar och hubbar finns visserligen även till lightning-porten, sådana som bland annat ger en sd-kortläsare eller usb-a-uttag. Men utbudet av usb-c-hubbar är betydligt större. Med sådana hubbar (som finns i mängder till exempelvis Macbook-modellerna) kan vi genom en och samma port få både laddning, sd-kortläsare, en extra usb-port och hdmi från en och samma port.

Tillverkare som exempelvis Satechi har även visat upp en usb-c-hubb speciellt för Ipad som ger ett 3,5 mm hörlursuttag (inte den på bilden ovan).

Läs mer! Även Satechi lanserar usb-c-docka för nya Ipad Pro

Spela upp ljud

Ipad Pro har inget hörlursuttag. Istället kan vi använda Airplay, bluetooth eller högtalarna för ljuduppspelning. Eller usb-c. Apple säljer en egen adapter för usb-c till 3,5 mm, men med usb-c-stödet kan vi också koppla in hubbar och dockor som har ljud-utgångar, andra ljudgränssnitt samt såklart usb-c-hörlurar.

Extern lagring – eller?

När det kommer till extern lagring erbjuder usb-c (än så länge) inga nyheter för Ipad. Begränsningen ligger i IOS 12. Precis som tidigare kan vi koppla in ett sd-kort för att importera bilder, eller importera bilder direkt från en kamera. Men kopplar vi in ett vanligt usb-minne eller en usb-hårddisk händer – ingenting.

Men i alla fall i teorin öppnar usb-c upp för bättre möjligheter till extern lagring. Dels är överföringshastiheterna högre, upp till 10 GB/s. Dels vore det så klart bekvämt om vi kunde koppla in samma usb-c-hårddisk eller minnessticka med usb-c till vår Ipad som till vår Mac.

I väntan på mer…

Så här långt erbjuder usb-c en del förbättringar mot lightning, men egentligen inga massiva sådana. Usb-c är dock en bredare standard med högre överföringshastigheter, större bandbredd och med möjlighet att ge mer ström till externa tillbehör än lightning. Så även om IOS 12 har en del begränsningar i dag vad gäller inte minst extern lagring, är möjligheterna för framtiden större med usb-c. Förhoppningsvis innehåller IOS 13 fler nyheter som bättre tar till vara på usb-c-porten i Ipad Pro.