Efter att programuppdateringar för bland annat IOS, Mac OS, Homepod och TV OS släppts under onsdagen, blev det till slut dags för en Watch OS-uppdatering under torsdagen. Watch OS 5.1.2, släpptes, och aktiverade till slut EKG-appen i USA. Amerikanska användare kan därmed ta ett EKG med sin Apple Watch, men funktionen är avaktiverad för användare under 22 år.

För svenskar finns dock inget hopp om att aktivera funktionen genom att ändra region, ett knep som har fungerat under tidigare betaversioner. Macrumors skriver att funktionen inte går att aktivera utanför USA. Vi har även fått tips från er läsare om att det gamla regionknepet inte fungerar, en metod som ofta kan användas för att få tillgång till annars regionslåsta funktioner. EKG är ännu bara godkänt av amerikanska myndigheter, men fler länder lär följa i framtiden. Något datum för Sverige finns inte.

Watch OS 5.1.2 finns dock tillgänglig för alla användare och innehåller bland annat utökat e-simstöd och några nya komplikationer för Kartor, Meddelanden, Hitta mina vänner, Hem, Telefon, Fjärrkontroll och Mail, för Infograf-urtavlan.