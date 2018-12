Den senaste tiden har Apple tagit till flera ovanliga åtgärder:

Alla är de, för Apple, väldigt ovanliga sätt att sälja splitter nya Iphone-modeller. Kanske är det resultatet av att Apple, enligt uppgifter från Bloomberg, har omstrukturerat delar av sin organisation. Enligt uppgifterna har Apple redan i oktober sagt åt delar av den personal som är ansvarig för marknadsföring att släppa det de har på sitt bord – och istället ägna sin uppmärksamhet åt att få fart Iphone-försäljningen.

I ett sällan skådat drag skriver Apple på sin amerikanska hemsida att Iphone XR kan köpas för bara 449 dollar, 300 dollar under sitt amerikanska listpris. Iphone-rea? Nej, asterisken anger att just detta pris bara gäller vid inbyte av en Iphone 7 Plus. Att Apple alls visar priser på sin förstasida på detta sätt är ovanligt.

Apple försöker också på ett tydligare sätt än tidigare lyfta fram några av fördelarna med Iphone XR, bland annat att telefonen har bäst batteritid av nya årets Iphone-modeller. Just detta budskap lyckades även Julia Roberts mer eller mindre smidigt bända in när hon deltog i Apples (troligen) köpta inslag i The Ellen Show under gånga helg.

