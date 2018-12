Apples vd Tim Cook var under måndagen i New York för att ta emot Anti-Defamation Leagues nyinstiftade pris Courage against hate (”mod mot hat”). Organisationen delar ut priset för första gången och meddelade redan i november vem mottagaren var.

I samband med prisutdelningen höll Tim Cook tal, skriver The Verge. Han talade bland annat om hur Apple vill bygga en hatfri plattform:

– Vi har bara ett budskap till de som är ute efter att främja hat, söndring eller våld: Ni har ingen plats på vår plattform. Ni har inget hem.

Tim Cook nämnde hur Apple ända från start har sett till att hålla Itunes Store fri från bland annat vit makt-musik, och i år har visat att våldsamma konspirationsteoretiker inte heller får en plattform hos företaget. Han avslutade med att tala hur människor måste gå före teknik.

– Apple är ett teknikbolag men vi glömmer aldrig att produkterna vi skapar har hittats på av mänskliga sinnen, byggs av mänskliga händer, och är till för att förbättra mänskliga liv. Jag är mindre orolig för datorer som tänker som människor än människor som tänker som datorer.