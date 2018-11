Animoji lanserades först med Iphone X som ett lekfullt sätt att visa upp vad som är möjligt med telefonens True Depth-kamera på framsidan. Efter det tillkom både ”tung-detektering” och ”Memoji” i IOS 12.

Nu skvallrar ett nytt patent (via Appleinsider) om att en kommande uppdatering till funktionen kan bli ljudeffekter baserade på vårt ansiktsuttryck. Att rynka på pannan eller till och med att använda vissa ord under en inspelning med Animoji skulle automatisk lägga till ljudeffekter under inspelningen, antingen genom att förändra tonen i vår röst eller genom att lägga till helt andra effekter.

En person som använder en hund-animoji och säger ”voff” skulle per automatik kunna lägga till hundskall under inspelningen, samt lägga till passande munrörelser på själva animojin. Om funktionen alls blir verklighet återstår som vanligt att se, men tekniken som skulle behövas finns i stort sett redan här: Dels ansiktsigenkänningen via True Depth-kameran, dels röst- och ordigenkänningen som Siri använder redan idag.