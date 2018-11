Gillade du Tomb Raider och Rise of the Tomb Raider? Båda spelen har släppts på Mac, även om det dröjde bra länge efter pc-lanseringen. Nu har portningsspecialisterna på Feral Interactive meddelat att även det tredje spelet i den omstartade serien, Shadow of the Tomb Raider, kommer till Mac.

Recension: Så bra är Shadow of the Tomb Raider

Spelet är under utveckling för Mac OS och Linux nu och kommer släppas någon gång under 2019. Det släpptes för pc, Playstation och Xbox i september så den här gången går det lite fortare.

Det förra spelet i serien har ganska höga systemkrav och fungerar bäst med en 27-tums Imac, 15-tums Macbook Pro eller valfri Mac med egpu. Räkna med minst lika höga krav för det nya spelet.