Saknar du Apples avancerade fotoprogram Aperture? Då kan du ta en titt på Raw Power, som precis har nått version 2.0.

Programmet utvecklas nämligen av Nik Bhatt som tidigare hade titeln Senior Developer of Engineering for Aperture and Iphoto när han jobbade på Apple. Efter att Apple lade ner Aperture sade han upp sig och började utvecklade ett eget program som utnyttjar Apples råformat-motor men ger många fler inställningar än i Bilder.

På Mac är Raw Power både ett tillägg till Bilder (ungefär som Camera Raw i Photoshop) och ett fristående program som numera har en fullfjädrat filhanterare och kan öppna flera bilder i flikar. Det kan utföra ändringar på flera bilder åt gången och har en del riktigt avancerade verktyg som Kurvor med och utan gamma-korrigering.

På Iphone och Ipad finns i princip samma funktioner som på Mac. En skillnad är att appen kan jobba med ditt vanliga bildbibliotek och ändringar synkar till Icloud om du använder det. På Mac kan det fristående programmet inte göra det.