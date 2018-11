Rahel Mohamad i Seattle-förorten Federal Way uppdaterade häromdagen sin tio månader gamla Iphone X till IOS 12.1. Precis som Apple säger att du ska göra anslöt han telefonen till en strömkälla för att hålla den laddad under uppdateringen, men strax efter att den var klar och startade om började telefonen ryka och blev extremt het.

Han släppte den och efter en stund brann den och närmast exploderade i en typisk batteribrand, skriver Gadgets 360.

That's definitely not expected behavior. DM us, so we can look into this with you: https://t.co/GDrqU22YpT