Testad produkt:

Pris: Från 9 032 kronor hos Prisjakt.

Iphone XR är en annorlunda telefon på flera sätt. Telefonen är flera tusen kronor billigare än Iphone XS och Iphone XS Max, men har samma processor, och gör nästan lika mycket med sin enkla kamera på baksidan som Iphone XS gör med två. Dessutom finns här Face ID och en heltäckande skärm, om än med en enklare lcd-teknik.

En av de bästa delarna av telefonen är att batteritiden lovar gott. Det är på 2 942 mAh, bara lite mindre än 3 174 mAh i den större Iphone XS Max. Enligt Apples egna specifikationer har Iphone XR faktiskt den bästa batteritiden av alla telefoner. Troligen vinner telefonen på att ha en betydligt lägre upplösning än sina dyrare syskon.

Läs också! Så bra batteritid har Iphone XS Max

För att se vad Iphone XR går för kör vi den igenom en rad tester för att kontrollera hur batteritiden står sig i verkligheten. Vi testar på samma sätt som vi tidigare testat Apples andra batterikämpe Iphone XS Max, detta föra att kunna jämföra enheterna.

Missa inte! En vecka med Iphone XR – billigare men brutalt snabb

Vi kör telefonen genom dels en serie av mer kontrollerade tester för att se hur Iphone XR klarar sig i tre ronder: en timme strömmad 1080p-video i hdr- och hd-kvalitet, Geekbench egna batteritest och genom att filma i 4k-upplösning i 15 minuter.

Dels gör vi också ett mer subjektivt test där vi laddar mobilen fullt över natten, plockar av mobilen från laddaren på morgonen, och ser hur långt vi klarar oss under en dag. Det ger oss en idé om hur väl telefonen presterar i vardaglig användning.

Strömmad video

I detta första test strömmar vi en timme video från Youtube i 1080p i hdr-kvalitet över wifi. Ljusstyrkan är satt till 50 procent och automatisk justering av ljusstyrkan avstängd.

Batteriförbrukning: 76-66 procent = tio procent för en timme strömmad video.

Det är ett snäppet bättre resultat än Iphone XS Max i samma test, med samma video. På Iphone XS Max kunde vi dock avnjuta 1080p-upplösning. Det klarar inte Iphone XR-skärmen, som har upplösningen 828 x 1 792 pixlar. Något som torde vara en delförklaring till varför vi får ett något bättre resultat med en telefon med mindre batteri och en lcd-teknik som på pappret borde dra mer ström än oled-tekniken i Iphone XS Max.

Enkelt räknat bör vi alltså klara precis tio timmars strömmad video på en laddning, men skärmens ljusstyrka kommer påverka den siffran kraftigt. I vårt första test av denna telefon där vi strömmar video med ungefär 80 procents ljusstyrka landar vi på mer måttliga sju timmar.

Geekbenchs batteritest

I testets andra rond låter vi vår Iphone gå en timme genom batteritestet i Geekbench 4.

Batteriförbrukning: 65-49 procent = 16 procent (och betyget 3 486).

Det är faktiskt precis samma antal procent som Iphone XS Max i samma test, men poängen är något lägre här. Ändå imponerande med tanke på att batteriet i Iphone XR är sju procent mindre.

Filma i 4k

Vi testar också att filma i 15 minuter i 4k med 30 bilder per sekund.

Batteriförbrukning: 80-76 procent = fyra procent för att filma 15 minuter i 4k.

Här får vi ett marginellt bättre resultat än Iphone XS Max, Iphone XR har dragit en procent mindre ström under dessa 15 minuter.

Daglig användning

Olika användningsmönster påverkar såklart hur bra batteritid vi får under en dag, men ett sådant här test kan ge en intressant inblick hur telefonen presterar under mer realistiska förhållanden.

Vi använder telefonen precis som vi vanligt under de fem dagar vi för batteridagbok, med alltifrån meddelanden, mejl, notiser, telefonsamtal och en och annan video och ett mobilspel.

Dag 1: Slutade dagen på 73 procent. Två timmar med skärmen på, en timme och 40 minuter med skärmen av.

Dag 2: Slutade dagen på 55 procent. Tre timmar med skärmen på, en timme och 20 minuter med skärmen av.

Dag 3: Slutade dagen på 58 procent. Fyra timmar med skärmen på, en timme och 50 min med skärmen av.

Dag 4: Slutade dagen på 56 procent. Två timmar och 45 minuter med skärmen på, tre timmar och 15 minuter med skärmen av.

Dag 5: Slutade dagen på 56 procent. 3,5 timmar med skärmen på, 50 minuter med skärmen av.

Aldrig behöver vi plugga in under dagen, aldrig möts vi av den där 20 procent-varningen. Vi slutar varje dag med mer än halva batteriet kvar, vilket är imponerande. Även den flitigaste dagen med fyra timmars användning med skärmen på och nästan två timmar med den av, har vi bara använt 42 procent av batteriet. I teorin bör vi alltså kunna närma oss totalt tolv timmars användning under en dag, växlat med och utan skärm, innan batteriet är slut.

Även väldigt flitiga telefonanvändare bör kunna räkna med en hel dags användning, medan mer sparsamma användare nog kan sträcka batteritiden till två dagar. Unikt för en Iphone, även om Iphone XS Max inte är långt efter på denna punkt.

Vinnare – nätt och jämnt

Självklart kommer olika användning påverka batteritiden, och det finns en del användare som alltid kommer önska mer batteritid. Vi kan i alla fall säkert säga att Iphone XR har bra batteritid, och under de veckor vi använt telefonen har batteritiden aldrig varit ett irritationsmoment.

Minst lika intressant är att vi får liknande och ibland bättre batteritid än Apples betydligt större telefon, Iphone XS Max. I vissa tester är resultatet nästan exakt likadant, i andra har Iphone XR en liten fördel.

Det här är Apples bästa telefoner just nu när det kommer till batteritid, men en knapp seger för den mindre och billigare telefonen. Intressant är alltså att vi i år inte behöver köpa en större telefon för att få bättre batteritid – det räcker med en Iphone XR.