För första gången någonsin kommer Ipad Pro nu med ett usb-c-uttag. Det betyder att vi kan koppla in en extern skärm till Ipad Pro, koppla in en kamera med usb-c och även ladda en Iphone från Ipaden om vi skulle behöva det. Med det har Apple också släppt flera nya usb-c-tillbehör, tänkta för Ipad Pro. Här är dem vi kunde hitta på Apple Store:

Ny hörlursadapter, usb-c till 3,5 mm. 95 kronor. Denna kan komma extra väl till pass då nya Ipad Pro saknar hörlursuttag.

Ny minneskortläsare, usb-c till sd-kort. 495 kronor.

Ny, kortare laddningskabel (en meter), usb-c till usb-c. 250 kronor.

Ipad har fortfarande inget regelrätt filsystem, så att plugga in en usb-c-hårddisk är rätt lönlöst. Samtidigt verkar det stå utvecklare fritt att använda usb-c mer eller mindre hur de vill, så vi ser med nöje fram emot att testa vad som egentligen är möjligt med usb-c i IOS, exempelvis bör det gå att koppla in ytterligare usb-tillbehör via en usb-c-adapter.

