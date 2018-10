I veckan hålls den 40:e upplagan av International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners i Bryssel. Tim Cook är en av de inbjudna talarna, och under morgonen höll han sitt framförande i EU-parlamentet. Han berömde EU för införandet av GDPR, och talade om hotet från ett ”data-industriellt komplex”.

– Vår egen information förvandlas till ett vapen mot oss med militär effektivitet. Vi bör inte knussla med vad konsekvenserna kan bli. Det här är övervakning. Och de här lagren av personuppgifter är bara till för att berika företagen som samlar in dem.

Tim Cook talade om att vi står inför en integritetskris och att ledare inom stat och näringsliv, och som privatpersoner, måste fråga oss själva vilken typ av värld vi vill leva i.

Senare i dag kommer även förinspelade meddelanden från Facebooks vd Mark Zuckerberg och Googles vd Sundar Pichai spelas upp på konferensen.